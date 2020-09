In tutta Italia seggi aperti per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Sono invece 962 i Comuni italiani dove si vota per i nuovi sindaci e consiglieri comunali. Di questi, 18 sono capoluoghi di provincia e 3 di Regione. Voto anche in Veneto, Campania, Puglia, Toscana, Liguria e Marche per il nuovo governatore, mentre in Valle d'Aosta si vota solo per il rinnovo del consiglio regionale. Ecco tutti i dati delle varie affluenze

L'Italia va alle urne per il referendum costituzionale. Dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre, gli italiani sono chiamati a rispondere al quesito sul taglio dei parlamentari. Alle ore 12 di domenica l'affluenza è del 12,26%. In 7 Regioni italiane poi seggi aperti anche per le elezioni regionali, mentre in circa 900 Comuni si vota per le amministrative (LO SPECIALE). Tra questi, 18 capoluoghi di provincia e tre capoluoghi di Regione (Aosta, Trento e Venezia). Ecco tutti i dati relativi alle affluenze.

Il referendum costituzionale approfondimento Referendum, dal primo nel 1946 al 4 dicembre 2016: tutti i precedenti In tutte le città italiane si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Referendum che non ha bisogno di raggiungere il quorum del 50% più uno. Alle ore 12 ha votato il 12,26% degli aventi diritto.