Oggi e lunedì fino alle 15 si vota per il referendum costituzionale, per 7 regioni e in un migliaio di comuni italiani. Alle 12 di domenica affluenza sopra al 12%. Le regioni in cui i cittadini sono chiamati alle urne sono: Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia