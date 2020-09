Sono otto gli aspiranti sindaco che contenderanno la poltrona al primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà, candidato del centrosinistra. Seggi aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Il sistema elettorale è un maggioritario a doppio turno: se nessuno dei candidati ottiene il 50% +1 dei voti, si andrà al ballottaggio

Nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre i cittadini di 962 Comuni sono chiamati alle urne anche per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, oltre che per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Regionali in 7 regioni e per le Suppletive in alcune zone del Veneto e della Sardegna (LA GUIDA). Tra queste città interessate dalle elezioni comunali c'è anche Reggio Calabria, dove a contendere la poltrona di sindaco al primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà ci sono altri otto candidati.

Anche per evitare assembramenti (il voto è già slittato dalla scorsa primavera a settembre a causa dell'emergenza coronavirus), il voto si svolge in due giornate: domenica 20 settembre l'orario di apertura dei seggi è dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Lo spoglio dei voti per il primo turno delle elezioni Comunali inizierà alle ore 9 di martedì 22 settembre: verrà data infatti la precedenza allo spoglio per il referendum sul taglio dei parlamentari.

L'elezione del sindaco è diretta e, poiché Reggio Calabria ha più di 15mila abitanti, il sistema elettorale è un maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% più 1), si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda domenica successiva al primo turno. Ciascun candidato può essere collegato a una o più liste. È previsto un premio di maggioranza: alle liste collegate al candidato sindaco che risulta vincitore con almeno il 40% dei voti, o eletto al ballottaggio, verrà attribuito il 60% dei seggi per garantire una maggiore governabilità. Prevista anche una soglia di sbarramento: per entrare in Consiglio comunale una lista deve ottenere almeno il 3% dei voti. Come si vota Gli elettori possono esprimere due scelte: una per il sindaco e una per la lista dei consiglieri. È ammesso il voto disgiunto: è quindi possibile scegliere una lista diversa da quella collegata al candidato sindaco che si vota. È prevista inoltre la doppia preferenza di genere: si potranno esprimere due voti di preferenza sulla lista dei consiglieri, ma uno per ogni genere e non due uomini o due donne. In caso di ballottaggio, tra primo e secondo turno i due candidati che vanno al secondo turno possono collegarsi a liste diverse rispetto a quelle che li avevano appoggiati nella prima tornata. Nel ballottaggio gli elettori possono scegliere soltanto il candidato sindaco, non sono ammessi voti alle liste.

Sono nove i candidati alla carica di sindaco di Reggio Calabria. Giuseppe Falcomatà, avvocato ed esponente del Pd, classe 1984, è il primo cittadino uscente e punta a un secondo mandato. È il candidato del centrosinistra. Oltre a Pd e Italia viva, lo sostengono altre nove liste. Antonino Minicuci è il candidato del centrodestra, indicato dalla Lega. È stato direttore generale alla Città Metropolitana e segretario comunale a Genova. A sostenerlo Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cambiamo con Toti, e altre 6 liste. Il Movimento 5 stelle sostiene la candidatura di Fabio Foti, 54 anni, medico chirurgo specializzato in microbiologia e virologia clinica. Tra i candidati c'è anche Klaus Davi, noto giornalista, opinionista televisivo e massmediologo. A sostenerlo una lista civica con il suo nome. Saverio Pazzano, insegnante di lettere, impegnato nello scoutismo e nella cooperazione internazionale, è considerato vicino alla sinistra ed è sostenuto da due liste civiche: La Strada e Riabitare Reggio. Fabio Putortì, classe 1976, è un giurista e consulente d'impresa il cui impegno civico è cominciato con la creazione del Comitato pro aeroporto dello Stretto, in difesa del "Tito Minniti" di Reggio Calabria. Lo sostiene la lista Miti – Unione del Sud. Pino Siclari, ex docente di filosofia ora in pensione e attivista sindacale, è il candidato sindaco del Partito comunista dei lavoratori. Maria Laura Tortorella è sostenuta dalla lista Patto civico. Commercialista e scout Agesci, attualmente lavora alla Prefettura di Reggio Calabria. Angela Marcianò è professoressa associata di diritto del lavoro all'università di Messina. Dal 2014 al 2017 è stata assessore esterno al Comune di Reggio Calabria con deleghe ai Lavori pubblici. È sostenuta da Msi Fiamma Tricolore, Identità reggina, Per Reggio Città metropolitana e In marcia.