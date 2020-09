Chiudono alle 15 le urne in tutta Italia, dove si è votato per il referendum sul taglio dei parlamentari. Lo spoglio inizierà subito dopo il termine delle operazioni di voto (GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO IN DIRETTA). Attesa per i risultati sulla conferma o meno del testo della legge costituzionale concernente le modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2019. Non è richiesto il quorum di partecipazione del 50% più uno, quindi il numero di votanti non sarà fondamentale per l'esito del voto (LO SPECIALE ELEZIONI - IL REFERENDUM).