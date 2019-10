Casini: taglio parlamentari è un impasto di demagogia

Con il taglio dei parlamentari "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale": così l'ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini, in un'intervista a Repubblica. "Si dovrebbe ricordare che la democrazia ha dei costi in tutto il mondo: ritenere che questi siano un impiccio ci fa prendere una strada piena di incognite", ha avvertito Casini, sottolineando che "gli eventi storici più drammatici hanno preso le mosse dalla demagogia".