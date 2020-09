"Basta con le battaglie intestine, dobbiamo avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi ancora vivi nel M5S derivano da verticismo troppo spinto che c'è stato". Le parole del presidente della Camera Roberto Fico, a Radio 24, aprono una giornata, quella di oggi, che si preannuncia bollente per i pentastellati, con la riunione dei gruppi parlamentari fissata alle 18, alla quale non dovrebbe prendere parte il capo politico Vito Crimi. "Serve una collegialità per trovare sintesi - ha detto Fico -, è il sale della democrazia ma anche una soluzione per una maggiore maturità”. Come se non bastasse, in queste ore, sono partiti otto procedimenti disciplinari per i parlamentari che hanno votato no al taglio di deputati e senatori, i cosiddetti ”ribelli" del referendum. Insomma, fatti e dichiarazioni che confermano che il clima all’interno del Movimento, soprattutto dopo il flop alle elezioni regionali, è incandescente e che il rischio di una scissione per la creatura di Grillo e Casaleggio non è mai stato così vicino. ( LO SPECIALE ELEZIONI )

Il rischio espulsione per i "ribelli del No"

I probiviri pentastellati, chiamati dallo statuto a decidere eventuali sanzioni, scrive Repubblica, hanno formalmente aperto le procedure, una quarantina in tutto (una trentina riguardano i “morosi” delle restituzioni), dando, come da regola, 10 giorni a chi è finito nel mirino per inviare le cosiddette “controdeduzioni”. A rischiare di più sarebbero gli otto parlamentari che si sono schierati apertamente per il No al referendum: secondo i probiviri, infatti, avrebbero violato il codice etico ignorando quanto scritto nel programma M5S. Ci sarebbero, tra gli altri, Andrea Colletti, Marinella Pacifico, Elisa Siragusa, Mara Lapia. Per loro non sarebbe esclusa l'espulsione dal Movimento.

Crimi non andrà all’assemblea dei gruppi parlamentari

Tensione che emerge anche dalla probabile assenza all’assemblea dei parlamentari del capo politico pro tempore del M5s Vito Crimi. “Io non ho convocato alcuna riunione, alcuna congiunta. I capigruppo inizialmente avevano indetto le loro assemblee, poi hanno deciso di farle insieme, ma io non c’entro”, si legge in una dichiarazione a Repubblica in cui Crimi ritiene “naturale” non andare all’assemblea. Secondo il Corriere “Vito Crimi — che però paradossalmente oggi non ci sarà — doveva portare all’assemblea congiunta le sue proposte: voto su Rousseau di un leader (opzione casaleggiana); Stati Generali subito, organismo di traghettatori per farli nei prossimi mesi".

Buffagni: “Basta fare gli struzzi, cacciare mercanti dal tempio”



Non getta acqua sul fuoco Stefano Buffagni, viceministro al Mise, in un post su Facebook. "Io continuo la mia lotta, anche se spesso è sfiancante e demotivante: l'inadeguatezza di certe scelte, di talune persone, e dei toni nel Movimento 5 Stelle è alla base della situazione che stiamo affrontando. Spero finiremo di fare gli struzzi, capendo nei modi e nelle sedi giuste come cambiare, cacciando anche i mercanti dal tempio”.