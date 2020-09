M5S, Di Maio: è arrivato il momento di fare gli Stati Generali

"Il mio compito è di mettere fretta al movimento in questo senso, è impossibile per una forza politica grande come la nostra continuare ad avere una struttura del genere", ha detto il ministro degli Esteri

"Un Congresso, che noi chiamiamo Stati Generali, lo stiamo aspettando da un po' di tempo, è arrivato il momento di farlo" e "il mio compito è di mettere fretta al movimento in questo senso, è impossibile per una forza politica grande come la nostra continuare ad avere una struttura del genere". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Stasera Italia.