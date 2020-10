1/10 ©Getty

L’85% degli italiani si dichiara preoccupato, o molto preoccupato, per l’emergenza Coronavirus. Un dato, questo, in netta inversione di tendenza dopo mesi di fiducia crescente. È quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè sulla nuova ondata della pandemia in Italia

Coronavirus Italia, i dati Gimbe: aumentano contagi e terapie intensive