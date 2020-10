Coronavirus Italia, il bollettino del 9 ottobre

Aumentano i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 5.372, contro i 4.458 di ieri , a fronte anche di un incremento nei tamponi, che sono stati 129.741 (ieri 128.098). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 ottobre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE ). I ricoverati in terapia intensiva sono 387 (+29).

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 343.770. Le vittime, in totale, sono 36.111, con 28 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 22). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.186, per un totale di 237.549. I ricoverati con sintomi sono 4.086 (+161). Sono invece 70.110 le persone in isolamento domiciliare (+8.441). I tamponi sono in tutto 12.326.971, in aumento di 129.471 rispetto all'8 ottobre. I casi testati sono finora 7.443.593, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.