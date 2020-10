Covid-19, i sintomi che potrebbero restare nel corpo di chi si ammala

Si chiama sindrome “Post Covid” o “Long Covid” e si tratterebbe della scia di problemi di salute che i contagiati dal coronavirus si portano dietro per diverse settimane. Anche se l'hanno contratto in forma lieve. Descrivere l'evoluzione clinica dei positivi “non critici” al Covid-19 era l'obiettivo di un recente studio francese che ha seguito 150 pazienti per due mesi. La ricerca, a cura del Tours University Hospital, è stata pubblicata lunedì 5 ottobre sulla rivista scientifica Clinical Microbiology and Infection (Cmi).