Sono 143 i nuovi ricoveri segnalati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 157. Ventuno in più le persone in terapia intensiva, mentre ieri era stato registrato un +18. Sono questi i numeri che emergono dal bollettino del ministero della Salute dell'8 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia. In totale, i ricoverati con sintomi sono 3.925 e le persone in terapia intensiva 358

