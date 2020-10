4/18 ©Fotogramma

In Lombardia, al liceo scientifico Calini di Brescia, 21 studenti di una quinta sono stati posti in quarantena, insieme a due docenti, dopo un caso di positività al Covid-19. Per precauzione il dirigente scolastico ha introdotto l'obbligo delle mascherine anche da seduti. Una classe è finita in isolamento per la positività di un alunno anche alle elementari di Cavatigozzi dell'istituto comprensivo Cremona Cinque

