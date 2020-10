Covid Francia, boom di contagi: altri 18.746 casi

Macron: “Non siamo in un tempo normale”

"L'epidemia continua a crescere. In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola più veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare verso maggiori restrizioni”, ha detto Macron, intervistato in diretta in tv. "Non siamo e non saremo in un tempo normale" nei prossimi mesi, ha proseguito Macron, insistendo, tra l'altro, sulla necessità di "responsabilizzare” i cittadini.