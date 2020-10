Inter, Alessandro Bastoni positivo al Covid: 24 ore prima era negativo

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è risultato positivo al coronavirus. Il calciatore, in questi giorni in ritiro a Tirrenia con la nazionale Under 21, era stato testato una prima volta lunedì ma il tampone aveva dato esito negativo. Ieri il nuovo esame, che ha evidenziato la positività del calciatore. Quest’oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, lo staff medico della nazionale procederà con un ulteriore test. Il risultato è atteso nel pomeriggio. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)