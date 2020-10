Coronavirus Roma: Raggi esegue test dopo caso in Ufficio di Gabinetto

Un caso di positività al Covid 19 è stato registrato nell'Ufficio di Gabinetto della sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha già eseguito il tampone in un ospedale pubblico e ora rimarrà in autoisolamento in attesa dell'esito del test. E' scattato inoltre il protocollo che prevede il tracing dei contatti e i tamponi per accertare eventuali ulteriori casi positivi. La prima cittadina - informa il Campidoglio- "continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali". (GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Nella mattinata del 7 ottobre si procederà alla sanificazione dei locali di palazzo Senatorio.

Secondo quanto riportato da Il Foglio on line ad essere risultato positivo è il capo di Gabinetto, Stefano Castiglione. Sentito da il Foglio Castiglione ha confermato: "Mi trovo a casa, ho qualche linea di febbre, ma sto bene. La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana".

Secondo quanto si è appreso Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l'effettuazione di un test diagnostico.