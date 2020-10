Leader a confronto, le tre strade per uscire dalla pandemia

Trump, Johnson, Merkel: ecco come i tre politici stanno guidando i loro Paesi attraverso il coronavirus, affrontando l’emergenza in modo diverso. IL VIDEO

Tre leader tre modi di trattare il Covid, tre Paesi con differenti emergenze guidati in questa pandemia lungo percorsi a dir poco divergenti (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Trump, Johnson e Merkel: tre leader, tre Covid

approfondimento

Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: boom di contagi in Uk

C’è chi come Trump va avanti anche malato di Covid col suo atteggiamento irridente nei confronti di ogni allarmismo. Chi come Boris Johnson, colpito anche lui dalla malattia che lo stava per uccidere, ha cambiato idea salvo poi dare prova di grande confusione nel gestire l’emergenza. E chi come la cancelliera Angela Merkel, di formazione scientifica, diletta elettori e giornalisti con le sue spiegazioni matematiche comprensibili a chiunque e mostra, anche negli atteggiamenti personali, un’attenzione altissima ad ogni misura di distanziamento sociale.