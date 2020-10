Trump e il Covid: il discorso dopo essere stato dimesso dall'ospedale

"Non abbiate paura". Così il presidente americano parla ai cittadini. "Impariamo a conviverci, come con l'influenza". Ed è subito polemica per le parole e i gesti, come quello di togliersi la mascherina appena sceso dall'elicottero presidenziale

"Non abbiate paura, lo sconfiggeremo". Così Donald Trump ha parlato ai cittadini americani dopo essere stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato per Covid-19. Il presidente ha fatto ritorno alla Casa Bianca e ha subito tolto la mascherina per parlare alla nazione: "State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere", ha detto.

"Impariamo a conviverci, come con l'influenza" leggi anche Covid, Trump: "Sul virus ho capito la lezione". Poi esce dall'ospedale "La stagione dell'influenza sta per arrivare. Ogni anno l'influenza fa anche oltre 100mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale", ha twittato più tardi il presidente.

Fuori dall'elicottero senza mascherina leggi anche Trump, in vendita moneta celebrativa della "vittoria sul Covid" Appena sceso dall'elicottero presidenziale, Trump si è tolto la mascherina destando immediate polemiche. Per alcuni osservatori si tratta dell'ennesimo gesto di sfida, aggravato dal fatto che il presidente americano è tuttora positivo al coronavirus e quindi contagioso. "Masks matter", le mascherine contano: "Salvano vite", ha twittato Joe Biden, candidato democratico e sfidante di Trump alle elezioni presidenziali, postano una foto del presidente senza la protezione sul viso accanto a una sua con la mascherina nera.