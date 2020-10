Trump, in vendita moneta celebrativa della "vittoria sul Covid"

La moneta, da 100 dollari, è stata messa in vendita dal negozio di souvenir della Casa Bianca ancora prima che il tycoon venisse dimesso ieri dal Walter Reed Army Medical Center

Una moneta commemorativa della vittoria del presidente americano, Donald Trump, sul Covid è stata messa in vendita dal negozio di souvenir della Casa Bianca . "Quando abbiamo sentito la triste notizia della positività del presidente Trump al Covid, abbiamo avuto fede e pregato, sapevamo che il nostro presidente avrebbe trovato un modo per battere il coronavirus ai primi stadi della malattia", ha raccontato Anthony Giannini, che presiede il White House Gift Shop. "Il presidente Trump è un fan della boxe e il disegno della nuova moneta presenta più di un accenno alle qualità dei supereroi nel presidente più affascinante della storia", ha aggiunto.

In vendita per 100 dollari

La moneta da 100 dollari, intitolata "Trump sconfigge il Covid", è stata messa in vendita prima che il capo della Casa Bianca venisse dimesso dal Walter Reed Army Medical Center dopo essere rimasto ricoverato per quattro giorni per coronavirus. Il 20% dei ricavi verrà devoluto.