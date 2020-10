Trump, a Brooklyn innalzato il muro delle bugie, il video in timelapse

Le 20mila affermazioni false del presidente americano messe una accanto all'altra. L’iniziativa è stata presa da una radio di New York che ha creato a Brooklyn il “muro delle bugie”. Per le dichiarazioni è stato utilizzato il database del Washington Post che ha raccolto tutte le false informazioni date da Donald Trump. Così un pannello raffigurante tantissimi bigliettini colorati è stato srotolato su una parete come una grande installazione, il tutto ripreso da un video in timelapse e pubblicato da Phil Buehler via Storyful.