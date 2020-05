Avatar, riprendono i lavori in Nuova Zelanda per i sequel del film

Il mondo delle grosse produzioni Hollywoodiane comincia a risvegliarsi dopo il lungo letargo scattato della pandemia di COVID-19 che ha interrotto l’avvio della lavorazione dei film più attesi in tutto il mondo.



Anche la mastodontica macchina che sta preparando la produzione dei sequel di Avatar nella nuova Zelanda finalmente potrà riprendere.



A darne notizia è stato lo stesso produttore della saga Jon Landau, che ha pubblicato su Instagram una nuova foto dal set dichiarando: "I nostri set di Avatar sono pronti - e non potremmo essere più entusiasti di tornare in Nuova Zelanda la prossima settimana. Dai un'occhiata al Matador, una nave di comando ad alta velocità (in basso) e al jetboat Picador (in alto) - non vedo l'ora di condividere altro dal set!".