Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop, riprese iniziate: le news

L'emergenza coronavirus ha nettamente rallentato la produzione cinematografica e di serie TV. I calendari delle uscite delle major sono stati modificati ripetutamente. Basti pensare ai 10 film rinviati di recente dalla Disney, tra i quali "Black Widow", che avrebbe dovuto lanciare la Fase 4 dell'MCU.

I lavori sui set stanno però riprendendo in giro per il mondo, come dimostra il fatto che Amazon e Netflix abbiano riavviato la produzione per due attesissime serie TV, “Il Signore degli Anelli” e “Cowboy Bebop”. Nel primo caso le riprese sono effettivamente già ripartite. Nel secondo, invece, il tutto avrà inizio il 30 settembre. Le case di produzione stanno sfruttando al meglio le ottime location offerte dalla Nuova Zelanda, relativamente poco colpita dall’emergenza coronavirus e in grado di garantire ampi spazi per i protocolli di sicurezza previsti.

A riportare la notizia è “Deadline”, che sottolinea come “Cowboy Bebop” verrà girato nei pressi di un altro set targato Netflix, quello per la realizzazione di “Sweet Tooth”, altra serie molto attesa, tratta dall’omonimo fumetto.

Pare che i lavori sul set per “Il Signore degli Anelli” possano proseguire per 4-5 mesi, considerando il fatto che la serie TV sia stata già rinnovata per una seconda stagione. Esiste già del materiale per gli episodi della seconda serie, dal momento che gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno trascorso il periodo di quarantena lavorando sul nuovo script.