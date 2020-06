Il primo grande ciclo cinematografico Marvel si è concluso con “ Avengers: Endgame ”. Gli effetti del film sono in parte stati mostrati in “Spider-Man: Far From Home”, che svela un Tom Holland pronto, o quasi, a reggere il peso dell’eredità di Tony Stark. Le avventure dei supereroi proseguiranno però tanto al cinema quanto in televisione.

Basti pensare a una delle serie TV più attese a tema Marvel: “The Falcon and the Winter Soldier”. In merito alla produzione è stato fornito qualche aggiornamento da parte di Anthony Mackie che, nel corso di una lunga intervista concessa a “Variety”, ha svelato numerosi dettagli: “Girare questi film ti fa sentire un po’ come al campo estivo. Con la serie la sensazione non è stata diversa. È un po’ come un film del Marvel Studios ma lungo sei ore. È stato riunito lo stesso gruppo di persone, così che tutto funzionasse al meglio. Dalle coreografie alle controfigure. È tutto come al cinema, a un livello più alto. In ogni produzione ci si spinge sempre oltre e, tocchiamo ferro, dovremmo tornare sul set presto. Tutti quelli della troupe che avevano già lavorato ad altre serie tv continuavano a ripetere di non averlo mai fatto così. Il metodo di lavoro non cambia rispetto ai film. Soltanto il montaggio è differente”.

Una produzione particolarmente costosa, con un budget da ben 150 milioni di dollari. Cifre altissime per una serie TV, che soffre dello stop forzato a causa del Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE): “Credo si tratti della prima volta in cui un film o una serie Marvel si ritrovino ad avere problemi di budget. Eravamo in Europa quando la situazione è precipitata, con lockdown imposto due settimane prima rispetto agli Stati Uniti”.