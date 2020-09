Stranger Things 4, nuova data di inizio riprese

I fan di “Stranger Things” sono in trepidante attesa della nuova stagione, soprattutto considerando il cliffhanger della terza. Il gruppo si è diviso e, dopo aver rischiato ancora una volta la vita, stavolta Hopper non ha fatto ritorno a casa. I protagonisti ne hanno pianto la scomparsa, così come gli appassionati, almeno fino alla diffusione di un teaser da parte della produzione. L’amato sceriffo è ancora vivo, anche se rischia la vita in una pericolosa struttura russa.

L’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha di certo complicato i piani dei fratelli Duffer, che non hanno potuto dare il via alle riprese della quarta stagione di “Stranger Things”. L’allarme negli Stati Uniti è ancora alto e girare in due location separate non è cosa facile in questo periodo. Stando a quanto riportato da “Deadline” però si tornerà sul set alquanto in fretta. Data fissata dalla produzione per il 28 settembre 2020. Troupe e cast si ritroveranno insieme in Georgia per dare ufficialmente il via ai lavori per lo show Netflix. È bene sottolineare però come la piattaforma digitale non abbia commentato in alcun modo l’indiscrezione e che, considerando l’emergenza ancora in atto, la data sia soggetta a modifiche.