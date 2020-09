La decima stagione di “American Horror Story” verrà trasmessa nel 2021. I fan attendevano le nuove puntate per l’autunno, ma la pandemia ha stravolto i piani: FX pensava di tornare in produzione in tarda primavera, ma ci sono stati dei rinvii a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e dunque bisognerà ancora aspettare qualche mese per gustarsi i nuovi episodi di questa serie horror nata nel 2011. Si era parlato di una storia legata al mare, all’acqua e alla spiaggia, ma l’ideatore Ryan Murphy ha voluto precisare: “Gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico. Era una stagione che dipendeva dal clima”.

LE NOVITÀ DI “AMERICAN HORROR STORY 10”: IL POST DI MURPHY

A parlare del decimo capitolo della serie televisiva è stato proprio l’ideatore Ryan Murphy sul suo profilo Instagram: "Sembra che la produzione della decima stagione di American Horror Story inizierà a ottobre. Grazie a tutti quelli che stanno lavorando duramente per garantire un inizio sicuro per il cast e la troupe".

Lo sceneggiatore ha postato una foto raffigurante dei denti spaventosamente aguzzi e ha aggiunto: "E sì, questo è un indizio". L’immagine lascia spazio a tantissime interpretazioni: alcuni fan hanno pensato ai vampiri (ma il tema è già stato toccato durante la quinta stagione), altri hanno invece immaginato mostri marini, squali e sirene, rientrando nell’orbita della sfera acquatica di cui si era parlato prima che l’emergenza sanitaria divampasse.