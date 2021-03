Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 marzo. LIVE

Dopo lo stop del vaccino anti Covid di Astrazeneca da parte di diversi Paesi dell'Ue (tra cui Svezia, Francia, Germania, Italia e Spagna), l'Ema ha tenuto una conferenza stampa in cui la direttrice Emer Cooke ha detto: "Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse. La nostra priorità è assicurarci della sicurezza del vaccino". Il ministro della Salute Roberto Speranza precisa: "I vaccini sono e restano la soluzione alla pandemia. Chi ha fatto la prima dose di Astrazeneca non tema". D'Incà a Sky TG24: " L'obiettivo è 500mila vaccinati al giorno. AstraZeneca? Fiducioso in verdetto di Ema ". Dai dati diffusi dal Ministero della Salute martedì 16 marzo emerge anche un sensibile aumento degli ingressi in terapia intensiva. ( IL BOLLETTINO