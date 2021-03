Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Per l'Oms il vaccino Johnson & Johnson, che arriverà nelle prossime settimane in Italia, "è consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le varianti". Il ministro della Salute Speranza: "Situazione non semplice, quella inglese ha toccato il 54% dei casi". L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. L'APPROFONDIMENTO