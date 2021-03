Tra le domande più frequenti a cui ha dato una risposta l'Istituto superiore di sanità ci sono anche quelle su cosa sarà possibile fare una volta vaccinati. Viene ricordato che i vaccini non hanno un'efficacia del 100% e che non è ancora certo se blocchino, oltre che la malattia, anche la possibilità di trasmettere il virus. Per questo, almeno inizialmente, sarà ancora fondamentale mantenere misure come la mascherina e il distanziamento