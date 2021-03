Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 marzo. LIVE

Per l'agenzia europea "il vaccino è sicuro, i benefici superano i rischi, solo 25 casi sospetti su 20 milioni di dosi". Verrà aggiornato il foglietto illustrativo del farmaco. Il premier britannico e francese si faranno vaccinare oggi. Nel bollettino del giorno in Italia 25mila nuovi casi e 423 decessi.Tra le misure in arrivo dal governo anche le dosi vaccinali in farmacia. Decreto sostegni, oggi in Cdm: ristori per circa 3 milioni di imprese, 5 miliardi per il piano vaccinale e altri 3 per gli enti locali