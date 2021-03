11/12 ©Ansa

In Campania il pagamento del bollo auto con scadenza compresa tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 slitta al 31 maggio 2021; in Veneto è sospeso il versamento in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, con proroga fissata al 30 giugno 2021; in Emilia-Romagna l’imposta in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021 è sospesa fino al 31 luglio 2021