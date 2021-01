Covid, un italiano su 4 vorrebbe rimborso su prezzo Rc auto nel 2021

Da una ricerca di Nielsen realizzata per Prima Assicurazioni emerge che il 23,6% degli intervistati si aspetta che venga riconosciuta una quota di rimborso ai clienti, visti i risparmi fatti nel 2020 dalle assicurazioni con il calo del traffico e il crollo degli incidenti durante i periodi di lockdown. Il 36,9% degli automobilisti auspica poi una ulteriore riduzione dei prezzi. Per l’80%, inoltre, l'esenzione del bollo auto per i redditi bassi sarebbe una misura giusta