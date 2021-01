Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Giappone, vaccino per anziani non prima di aprile

La distribuzione dei vaccini per le persone sopra i 65 anni di eta' in Giappone, una delle fasce prioritarie nel Paese del Sol Levante, non avverrà prima di aprile. Lo ha detto il ministro per le Riforme amministrative Taro Kono, che e' anche la persona incaricata per la coordinazione delle inoculazioni dal premier Yoshihide Suga.