Un recente accordo tra Aeroporti di Roma e Alitalia con Delta Airlines stabilisce un nuovo protocollo per i tre voli settimanali verso gli Stati Uniti (Atlanta e New York), ma anche verso Francoforte e Monaco. Ecco come funzionano i controlli che hanno permesso di aprire i cosiddetti "corridoi puliti" ed eliminare l'obbligo di quarantena, sia nei Paesi di arrivo che al rientro in Italia