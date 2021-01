Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Cambia il colore delle regioni da lunedì primo febbraio: Lombardia e Lazio va in zona gialla (qui tutte le altre novità ). Nel bollettino diffuso ieri sono 13.574 i nuovi casi di coronavirus su 268.750 tamponi (antigenici e molecolari); 477 le vittime. Scendono (-18 unità) le terapie intensive occupate e i ricoveri (-381). Il tasso di positività è al 5% ( BOLLETTINO MAPPE ). L' Ema intanto approva il vaccino Astrazeneca : per l'agenzia può essere utilizzato anche per gli over 55, ma in Italia, dice il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, il limite di età dovrebbe essere probabilmente a 65 anni.