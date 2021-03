6/15 ©Getty

ALTO ADIGE - Il governatore Arno Kompatscher ha ribadito la necessità di tenere alta la guardia anche vista la presenza delle varianti nel territorio. La Provincia di Bolzano, così come la Valle d'Aosta, ha deciso di “chiudere” fino a Pasqua le seconde case ai proprietari delle regioni in zona rossa e arancione rafforzata. “Gli altoatesini non possono lasciare i propri Comuni e gli alberghi sono chiusi, sarebbe difficilmente comprensibile consentire a chi vive in altre regioni di raggiungere la seconda casa in Alto Adige", ha detto

Seconde case, in quali regioni ci si può spostare e in quali no