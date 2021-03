Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 marzo

Sono 24.935 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 23.059 ), a fronte di 353.737 tamponi giornalieri effettuati (ieri 369.084), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7% (ieri 6,2%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. Sono 423 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive salgono a 3.333 (+16), con 249 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 marzo sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 3.306.711. Le vittime in totale sono 103.855, con 423 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 431). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 15.976, per un totale di 2.655.346. I ricoverati con sintomi sono 26.694 (+177). Sono invece 517.483 le persone in isolamento domiciliare (+8.309). I tamponi sono in totale 45.894.515 - di cui 37.977.385 processati con test molecolare e 7.917.130 con test antigenico rapido - in aumento di 353.737 rispetto al 17 marzo. I casi testati sono finora 21.544.881 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati sottratti 3 casi: 2 in quanto non-COVID e 1 in quanto duplicato. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 29 casi: 27 in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, e 2 casi in quanto giudicati non-COVID. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati sottratti 2 casi in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Valle d'Aosta comunica che dei 20 casi confermarti da test antigenico odierni, 9 appartengono alla giornata di ieri.