Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 20 marzo. LIVE

Alto Adige, a scuola in presenza solo con screening

In Alto Adige dal 7 aprile le lezioni in presenza saranno consentite solo per coloro che parteciperanno al progetto sperimentale di screening dell'Azienda sanitaria. Coloro che non parteciperanno allo screening potranno continuare a seguire le attività didattiche e scolastiche in modalità a distanza. E' quanto contenuto nell'ordinanza numero 15 firmata questa sera dal governatore altoatesino Arno Kompatscher e che entra immediatamente in vigore. Per le scuole superiori la didattica resterà a distanza.