Atteso nel pomeriggio il via libera al decreto che distribuirà i 32 miliardi di extradeficit autorizzati dal Parlamento. Dopo il Consiglio dei ministri ci sarà una conferenza stampa con Draghi, Franco e Orlando. Bozza da 44 articoli, misure per imprese e lavoratori. Fondi anche a vaccini, scuola e filiere. Da definire ancora la questione dello stralcio delle cartelle

È atteso per oggi il varo del decreto Sostegni con i nuovi aiuti per imprese e privati in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Il consiglio dei ministri era stato inizialmete convocato per le 15 a Palazzo Chigi, ma è poi slittato di un'ora e si riunirà quindi alle 16. Al termine è prevista una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, a cui parteciperanno il premier Mario Draghi, i Ministri dell'Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando.

Bozza da 44 articoli, misure per imprese e lavoratori

Al momento la bozza è composta da 44 articoli. Ci sono sostegni per le imprese in difficoltà economica e proroga Cassa integrazione, risorse per l'acquisto di vaccini e farmaci ma anche interventi in favore degli enti territoriali. Nel testo non c'è lo 'stralcio' delle cartelle, tema ancora aperto nel confronto di governo, ma solo la possibilità per gli operatori economici in grande difficoltà, che hanno subito una riduzione del volume d'affari oltre il 30%, di accedere ad una definizione agevolata delle cartelle.