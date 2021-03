AstraZeneca, cosa c'è da sapere? Le risposte a Sky TG24 del prof Galli

Le risposte del professor Galli

leggi anche

AstraZeneca, cos'ha detto l'Ema sul vaccino: tutte le risposte

Alla luce delle conferenze stampa di Ema e Aifa, il vaccino AstraZeneca è sicuro?

Galli: Direi di sì. E direi che lo è quanto lo era prima di tutto questo polverone.



Chi può fare questo vaccino?

Galli: I maggiori di 18 anni, perché non abbiamo sperimentazioni nelle fasce d’età precedenti, e direi tutti. Ci sono anche nuovi dati che danno la possibilità di estendere ragionevolmente il vaccino anche alle persone che hanno più di 65 anni.



C’è qualche categoria esclusa, al momento?

Galli: Nessuna. Sono state fatte delle valutazioni in merito a una certa minore efficacia di questo rispetto agli altri due vaccini e ci sono stati dei ragionamenti rispetto alle persone gravemente immunodepresse, dove forse il vaccino con la maggior performance sarebbe giustificato per cercare di evitare il più possibile di avere delle mancate risposte. Però direi che comunque il problema è abbastanza marginale. È molto più importante vaccinare tanto e vaccinare subito.



C’è un legame tra la vaccinazione con AstraZeneca e i casi di trombosi?

Galli: Non credo. E avrei trovato giusto che di questa cosa si occupasse, facendo magari una specifica inchiesta se ritenuto necessario, chi di dovere - e quindi in primo luogo l’Ema, con i suoi contatti nei vari Paesi - piuttosto che arrivare a una sospensione d'emblée che ha fatto certamente molto danno. Un danno che non definirei d’immagine, quanto di fiducia. Nel senso che poi, quando si fanno queste cose, recuperare la fiducia che perdi con iniziative abbastanza sconsiderate come questa è abbastanza complicato.



Il vaccino AstraZeneca è più pericoloso di Pfizer e Moderna?

Galli: Credo che non ci sia nessuna evidenza in questa direzione. I dati britannici, ad esempio, non dicono questa cosa.



Esiste un vaccino a rischio zero?

Galli: Non esiste nessun vaccino e nessun farmaco che possa essere considerato a rischio zero. Questo purtroppo ce lo dobbiamo scordare. Qualsiasi vaccino - e qualsiasi farmaco - presenta una minima possibilità di rischio. Per alcuni farmaci, ad esempio, in passato alcuni effetti collaterali imprevisti sono emersi parecchio dopo la loro introduzione in commercio. Per questo è giusto sorvegliare l’andamento delle cose. Ma attribuire, nello specifico, ad AstraZeneca quel tipo di reazioni e fenomeni trombotici era assolutamente prematuro e poteva essere evitato. La procedura per un criterio cosiddetto di precauzione di “chiudere tutto e poi si vedrà” sa un po’ di medicina difensiva, in cui quella che viene salvata è la responsabilità dei governi e degli operatori, ma non viene salvata la tutela reale del cittadino, perché in questo momento è molto più probabile che ci possano essere dei morti da Covid - magari non vaccinati a tempo - piuttosto che dei morti da strani fenomeni trombotici legati a questo vaccino.



Ci sono rischi per chi prende la pillola anticoncezionale?

Galli: Non c’è la più pallida informazione e nemmeno il più vago sospetto che possa indirizzarci in questa direzione, nessun dato che lo suggerisce. E d’altro canto, ripeto, non c’è nessun dato che possa davvero supportare l’ipotesi che il vaccino AstraZeneca sia in grado di causare fenomeni trombotici. Quindi anche tutto questo discorso della pillola, francamente è un discorso che non ha ragion d’essere.