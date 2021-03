Continua a crescere la pressione negli ospedali, con la soglia d’allerta superata in diverse regioni. In totale in rianimazione ci sono 3.364 persone (+31), mentre 26.858 sono negli altri reparti Covid (+164). Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 25.735, su 364.822 tamponi. La percentuale di positivi resta stabile al 7%. Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.332.418 e i morti 104.241 (+386)