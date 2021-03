Vaccino Astrazeneca, alle 12 la conferenza stampa dell'Aifa

Cosa ha detto l'Ema su Astrazeneca

Ieri l'Ema, in un'attesa conferenza stampa dal quartier generale di Amsterdam, ha dato il via libera alla ripresa delle vaccinazioni con Astrazeneca dopo lo stop cautelativo di lunedì scorso di diversi Paesi europei in seguito ad alcuni casi sospetti di trombo-embolia. Ha ribadito che il vaccino Astrazeneca è "sicuro ed efficace" e "non può essere associato a un aumento di eventi tromboembolici", e che "i benefici" di sottoporsi alla vaccinazione "sono superiori ai rischi". L'Ema ha anche precisato che non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici registrati in alcuni Paesi, ma che si tratta solo di "25 casi su circa 20 milioni di somministrazioni del vaccino". L'agenzia ha spiegato che su questi rari eventi avversi verrano svolti "ulteriori approfondimenti". Inoltre ha raccomandato di aggiungere un'avvertenza al foglietto illustrativo del vaccino Astrazeneca, in modo che queste informazioni sui rari eventi avversi siano "rese note ai medici e al pubblico". Subito dopo il pronunciamento dell'Ema il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che la vaccinazione con AstraZeneca riprenderà in Italia oggi dalle 15.