Vaccino, Draghi: “La somministrazione di AstraZeneca riprende domani”

Poco prima delle dichiarazioni di Draghi, infatti, era arrivato il via libera definitivo dell'Ema al vaccino Astrazeneca . È "sicuro ed efficace" e "non può essere associato a un aumento di eventi tromboembolici", ha spiegato Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco, nel corso di una conferenza stampa, svoltasi direttamente presso il quartier generale di Amsterdam dell'European Medicines Agency e dopo lo stop cautelativo alle somministrazioni in numerosi Paesi europei, Italia inclusa, deciso negli scorsi giorni in seguito ad alcuni casi sospetti di trombo-embolia. Secondo la commissione clinica dell'Ema, infatti, "i benefici sono superiori ai rischi", ha spiegato ancora Cooke.

La comunicazione dell'Aifa

"Sentito il Ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che sono venute meno le ragioni alla base del divieto d'uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021", ha fatto sapere l'Aifa, attraverso una nota. In quest'ottica, proprio domani, "non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, Aifa procederà a revocare il divieto d'uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15.00", è stato comunicato ancora.