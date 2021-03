AstraZeneca, overbooking per recuperare. Chi rinuncia dose va in coda

Ecco le prossime mosse allo studio per non far perdere ritmo alla campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, in caso in cui verrà riconfermato il via libera all’utilizzo del vaccino di AstraZeneca

In attesa del verdetto dell'Agenzia europea del farmaco sulla sicurezza del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, atteso nel pomeriggio di oggi, il Corriere della Sera in un articolo riepiloga quelle che potrebbero essere le prossime mosse allo studio per non far perdere ritmo alla campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid. In caso in cui verrà riconfermato il via libera all’utilizzo del preparato di AstraZeneca, sospeso in via precauzionale in oltre 16 Paesi europei, Italia inclusa, in seguito ai casi sospetti di trombo-embolia, per rispettare la tabella di marcia delle vaccinazioni indicata dal commissario straordinario all’emergenza, ci sarebbero diverse opzioni sul tavolo del Governo: l’overbooking, lo slittamento in coda alle liste vaccinali di chi rinuncia alla prima chiamata, e l'aumento del numero di vaccinatori e dei turni di medici e infermieri.