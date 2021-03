1/12 ©Ansa

“Il rallentamento” causato dalla sospensione delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca “potrà essere riassorbito”, in caso di ripresa delle iniezioni, “nell'arco di un paio di settimane, anche grazie all'incremento della quantità del vaccino Pfizer stimato in 707.850 dosi". È quanto trapela da Palazzo Chigi in attesa del pronunciamento dell'Ema, atteso per giovedì 18 marzo, sul vaccino Astrazeneca dopo lo stop in via cautelativa in Italia e in diversi Paesi europei

