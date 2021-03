Vaccino AstraZeneca sospeso, alle 14 conferenza stampa Ema in diretta

Dall'agenzia europea per il farmaco si attende un pronunciamento sulle dosi dell'antidoto contro il Covid bloccato in via cautelativa in Italia e in diversi Paesi del Vecchio Continente

L'Ema, l'agenzia europea per il farmaco, ha organizzato una conferenza stampa per oggi alle 14. Lo rende noto la Commissione Ue che presterà la piattaforma internet per trasmetterla su web. Dall'Ema è atteso un pronunciamento sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca sospeso in via cautelativa in Italia e in diversi Paesi europei (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).