Vaccini Covid, Ema: "Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro varianti"

Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo. "Secondo un piccolo studio su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace contro la variante sudafricana", ha aggiunto, precisando che sarà necessario attendere "studi più ampi" per verificarne la reale efficacia

I risultati emersi dai primi studi di settore suggeriscono che i vaccini anti- Covid Rna messaggero (Moderna e Pfizer-Biontech) hanno "un'ottima efficacia contro le nuove varianti del coronavirus ". Allo stesso modo, anche "il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall'Ema" è risultato efficace. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo.

AstraZeneca, Ema: "Non efficace contro variante sudafricana, ma servono più dati"



Quanto al vaccino messo a punto da AstraZeneca, Cavaleri ha spiegato che "secondo un piccolo studio su duemila casi, è risultato invece non efficace" contro la variante sudafricana. Il responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali ha tuttavia sottolineato che sarà necessario attendere "studi più ampi" per verificarne la reale efficacia.

Ema: nessun problema nell'uso di AstraZeneca



Il responsabile della strategia vaccini dell’Ema ha poi rassicurato sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca. "Il rapporto tra benefici e rischi è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino", ha dichiarato Marco Cavaleri in audizione all'Europarlamento. "Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali riportati per tentare di capire se ci sono cluster specifici di casi" legati "a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti", ha aggiunto Cavaleri, sottolineando che finora non vi sono evidenze che "dimostrino un rischio emergente che influenzi il rapporto benefici/rischi".

Ema: "Ok a nuovi impianti AstraZeneca entro marzo"



Nel corso dell'audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo, il responsabile della strategia sui vaccini dell'Ema ha poi dichiarato che l'Agenzia europea per i medicinali è al lavoro "per accelerare l'autorizzazione di nuovi siti di produzione per AstraZeneca entro il mese in modo da aumentare le forniture in tutta l'Ue".



Ema: "Compiuto primo passo per ok veloce a vaccini modificati"



Parlando ai deputati della commissione ambiente dell'Europarlamento, Cavaleri ha poi annunciato che l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha individuato criteri scientifici per dimostrare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini modificati per le varianti del coronavirus Sars-CoV-2, che consentiranno di chiedere "esperimenti clinici più piccoli". I nuovi criteri dovrebbero quindi velocizzare le procedure di autorizzazione.

Ema: vaccini raccomandati anche a chi è già stato infettato



In riferimento alla possibilità di somministrare una sola dose di vaccino anti-Covid alle persone che hanno già contratto l’infezione da Sars-CoV-2, Marco Cavaleri ha commentato: "Il vaccino anche a chi è già stato infettato potrebbe avere senso, come spiega anche l'Organizzazione mondiale della Sanità. È comprensibile che non siano al momento gruppi prioritari, ma stiamo discutendo se in questi casi potesse essere sufficiente una dose singola". In Italia, è già arrivato il via libera del ministero della Salute a un'unica dose di vaccino per persone recentemente guarite dal Covid-19, tramite una circolare firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza a inizio mese. Il documento precisa: “La somministrazione di un'unica dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 è possibile, "purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa".