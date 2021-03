Covid, Guido Rasi a Sky TG24 su sospensione: Forte componente emotiva

L'ex direttore esecutivo dell’Ema commenta la sospensione del vaccino: "È stato il caso tedesco che ha fatto prendere questa decisione, immagino. Perché hanno avuto dei casi di trombosi un po’ tutti uguali tra loro, e questo qualcuno lo interpreta come un segnale" Condividi:

"Io credo che la sospensione, se viene fatta comunicando bene, che è cautelativa com’è stata un po’ in tutta Europa, possa anche rivelarsi come un fatto di 'azzeriamo tutto'". Queste le parole di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, a Sky TG24. "Detto questo - aggiunge - c’è una forte componente emotiva perché se andiamo a vedere i numeri, questi sono molto tranquillizzanti. È stato il caso tedesco che ha fatto prendere questa decisione, immagino. Perché hanno avuto dei casi di trombosi un po’ tutti uguali tra loro e questo qualcuno lo interpreta come un segnale e parlo di quelli della Germania perché sono quelli che hanno fatto un po’ prendere la decisione europea" (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

"L'esperienza inglese dovrebbe tranquillizzarci" approfondimento Covid, sospensione AstraZeneca rallenta campagna vaccinale: i numeri Poi lo stesso Rasi parla del caso inglese: "Parliamo di 24 milioni di vaccini, di cui il 63% AstraZeneca, quindi 12/14 milioni e non ci sono stati casi di trombosi, o sono stati gli stessi a quelli di Pfizer o quelli che non sono stati vaccinati. Si può tenere in conto dell’emotività? Io penso di sì perché Aifa ha sospeso un solo lotto, anche lì con grande cautela, sono quei provvedimenti che si fanno ad inizio campagna quando non c’è grande esperienza". In seguito l'ex direttore esecutivo di Ema sottolinea: "Ora noi tra gli svantaggi di essere in ritardo abbiamo il vantaggio di altre esperienze, ripeto, quella inglese che ha usato massivamente AstraZeneca e questo dovrebbe tranquillizzarci tutti. Mi lascia perplesso il fatto che dopo una morta sospetta si parli di omicidio colposo per quattro persone. Io credo che bisogna essere più razionali".

"Sospensione è stato un effetto domino" approfondimento Covid, Gilestro a Sky TG24: "AstraZeneca è sicuro, no a psicosi" Sulla sospensione del vaccino AstraZeneca: "A livello politico, quando Germania, Francia e Spagna lo sospendono gli italiani dovrebbero avere la certezza di dire 'beh il loro lotto ha qualcosa'. È stato un po’ un effetto domino. Io credo che l’Italia a questo punto abbia la possibilità di dire: 'Bene, noi abbiamo utilizzato la massima cautela, siamo in un momento in cui le dosi ancora non arrivano un granché utilizziamo questa opportunità per fare un riassetto'".