Covid, Gilestro: "Vaccino AstraZeneca è sicuro tanto quanto gli altri"

"Richiamare un lotto può succedere, è normale. Fermare la vaccinazione con tutti gli altri lotti no”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 Giorgio Gilestro, professore associato di neurobiologia all'Imperial College di Londra, commentando la decisione di diversi Paesi europei, Italia inclusa, di sospendere in via precauzionale l'utilizzo del vaccino anti-Covid messo a punto da AstraZeneca, in attesa che sulla questione si pronunci l’Ema

“Il vaccino anti-Covid AstraZeneca per quello che sappiamo è sicurissimo, è sicuro tanto quanto gli altri. Credo sia legittimo fermare la vaccinazione con un determinato lotto, dipende dai casi e dai dati. Richiamare un lotto può succedere, è normale. Fermare la vaccinazione con tutti gli altri lotti no”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 Giorgio Gilestro, professore associato di neurobiologia all'Imperial College di Londra, commentando la decisione di diversi Paesi europei, Italia inclusa, di sospendere in via precauzionale l'utilizzo del vaccino anti-Covid messo a punto da AstraZeneca, in attesa che sulla questione si pronunci l’Ema.

In Inghilterra “morti legate a trombosi con il vaccino non ce ne sono state, ci sono stati una dozzina di casi con AstraZeneca, qualcuno in più con Pfizer, ma sono numeri che ci si aspetta di vedere su un gruppo di 11 milioni di persone. Nessuno di questi è stato mortale”, ha precisato Gilestro.