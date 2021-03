Vaccino AstraZeneca sospeso, Crisanti: “Decisioni dettate dal panico”

Il direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova: “Nessuno sul piano scientifico si è mai pronunciato contro AstraZeneca. Sono 5-6 casi ogni milione, pochissimi, non c’è correlazione causale, la relazione temporale non è sufficiente a dimostrare un nesso di causalità”. Poi sullo scudo legale ai medici: "Non credo ci sia bisogno, è di nuovo una cosa che non genera fiducia"

“Sono state decisioni politiche non supportate da evidenze scientifiche, nessuno sul piano scientifico si è mai pronunciato contro AstraZeneca". A dirlo a Sky TG24 è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, che commenta il caso del vaccino anti-Covid sospeso in diversi Paesi e in attesa del pronunciamento dell'Ema. "Sono state decisioni prese da responsabili politici in preda al panico. Sono 5-6 casi ogni milione, pochissimi, non c’è correlazione causale, la relazione temporale non è sufficiente a dimostrare un nesso di causalità. Non c’è nessuna evidenza” (COVID-19: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).