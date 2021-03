Covid, oggi la giornata in memoria delle vittime. Draghi a Bergamo

Da quest’anno, ogni 18 marzo, si celebrerà la ricorrenza per ricordare i morti nella pandemia di coronavirus. Il premier per l’occasione è a Bergamo. Alle 11 è prevista la deposizione di una corona di fiori al Cimitero monumentale, poi l'inaugurazione del Bosco della memoria. Su tutti gli edifici pubblici bandiere a mezz'asta

Nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19 , il premier Mario Draghi è a Bergamo. Alle 11 è prevista la deposizione di una corona di fiori al Cimitero monumentale, poi l'inaugurazione del Bosco della memoria. Su tutti gli edifici pubblici bandiere a mezz'asta ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

LE STORIE DI CHI NON C'È PIÙ

La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo perché questa è la data in cui, esattamente un anno fa, i mezzi militari, a Bergamo, sono stati impiegati per il trasporto delle salme delle vittime. La Giornata nazionale è stata approvata all'unanimità nei giorni scorsi con un disegno di legge. Il provvedimento, frutto di due testi unificati - primi firmatari il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè e il senatore leghista, Matteo Salvini - è nato con l'obiettivo di "conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute". Il 18 marzo è poi arrivata la notizia che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus".