Covid, saturazione terapie intensive: quattro Regioni sopra il 50%

Superano la soglia d’allerta al 30% 13 regioni, mentre sorpassano il 50% di posti occupati in intensiva la provincia autonoma di Trento (60%), le Marche (57%), l’Umbria (57%) e la Lombardia (55%). Il dato nazionale è al 37%. Il bollettino del 18 marzo del ministero della Salute segnala 24.935 nuovi casi di coronavirus su 353.737 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 7%, le vittime registrate in un giorno sono 423